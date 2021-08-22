Путин: Россия является безусловным мировым лидером в сфере боевой авиации

Москва, 22 августа. Российская Федерация является безусловным мировым лидером по боевой авиации, заявил президент РФ Владимир Путин 22 августа.

По его словам, российские самолеты – лучшие в мире. Также Путин отметил, что создание узкофюзеляжного пассажирского задерживается примерно на полгода. Это является следствием отказа в поставках деталей из других государств. Однако ситуация повлияла положительно на результат, поскольку в итоге все сделано даже лучше, отметил глава страны.

Также Владимир Путин предложил произвести дополнительную выплату российским военнослужащим. По его президента, ее размер в среднем должен составить 15 тысяч рублей на человека.