Доктор объяснила, как карьера певицы помогла МакSим выжить

Москва, 22 августа. Выздоровление певицы МакSим после длительной комы и поражения легких вызвало подозрения среди российских звезд. Биолог Анча Баранова рассказала, как артистка избежала смерти.

Певица Марина Максимова (МакSим) немало встревожила поклонников после заражения коронавирусом: в течение месяца звезда находилась в искусственной коме, пока поражение ее легких стремительно прогрессировало. Однако врачам московской клиники удалось спасти артистку, теперь она проходит реабилитацию в окружении семьи.

Доктор биологических наук Анча Баранович уверена, что чудесное выздоровление Максимовой не было случайностью. Эксперт объяснила в интервью телеканалу НТВ, как карьера в музыке помогла артистке.

«Те люди, которые много пели до того, как заболеть коронавирусом, у них жизненная емкость легких выше и тренировка дыхательного аппарата тоже выше. Поэтому фактор, что МакSим прекрасно пела, позволил ей выжить даже с большим повреждением легких», — убеждена Баранова.

Несмотря на множество новостей, не все поверили в болезнь Максимовой. Так, певица Юлия Беретта заявила, что история о госпитализации звезды могла оказаться не более, чем «дешевым и грязным» пиар-ходом.

Теперь артистка проходит восстановление после болезни, пока фанаты гадают, как скоро она вернется на сцену. Недавно МакSим опровергла новости о планах на будущие выступления, передает «Вечерняя Москва».