Путин обратился к россиянам с поздравлениями в День флага

Москва, 22 августа. Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем государственного флага.

Российский лидер также напомнил о роли триколора и гимна в государственности. Владимир Путин обратился к россиянам после торжественной церемонии поднятия флага. День государственного флага России отмечают каждый год 22 августа.

«Флаг, гимн — это символы государства, любой страны и нашей в том числе, которые подтверждают самостоятельность, суверенитет нашей страны, продолжение традиций, и являются в известной степени морально-нравственным основанием самой российской государственности», — сказал он.

Ранее президент России направил после мероприятия воздушный поцелуй всем проезжающим по Кутузовскому проспекту москвичам. Об этом рассказал журналист Дмитрий Смирнов. Он опубликовал в соцсетях видеозапись с жестом Путина.