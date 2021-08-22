Глава ФЗНЦ Шугалей выступил за активное увеличение числа женщин в политике

Санкт-Петербург, 22 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей выступил за увеличение числа женщин в политике. Социолог объяснил, почему это положительно повлияет на ситуацию в России.

Приезд канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву поднял важный вопрос о роли женщины в политике. Ученый-социолог попытался объяснить, нужен ли слабый пол на политической арене, особенно в России. Он считает, что в настоящий момент с этим все довольно сложно.

«С присутствием женщин в мировой, глобальной политике, в России дела обстоят плохо. Если говорить о внутренней политике, мы видим, что, хотя ощутимый процент должностей в Заксобраниях и Государственной думе занимают женщины, на мой взгляд, их присутствие там по-прежнему мало», — отметил социолог в беседе с корреспондентом издания «Слово и Дело».

Ученый обратил внимание, что женское умение сопереживать станет достойным противопоставлением циничному взгляду мужчин. Именно слабый пол на политической арене действительно сможет представлять интересы граждан, заметил он.

«Безусловно, я считаю, что женщин в политике должно быть гораздо больше. Они искренне готовы менять мир. Они смогут привести все в равновесие и предотвратить бардак, который творится. Мое мнение — чем больше женщин-политиков, тем лучше», — резюмировал собеседник издания.

Ранее президент ФЗНЦ прокомментировал приезд канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию. Ученый-социолог объяснил мотивы немецкого политика на встрече с президентом России Владимиром Путиным.