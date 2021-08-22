Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 14:36
14:36
Политика
Меркель на переговорах с Зеленским выступила в поддержку «нормандского формата»
14:34
Шоу-бизнес
Никита Джигурда предложил Владимиру Соловьеву выяснить отношения на ринге
14:33
Весь мир
Более 40 палестинцев ранены в столкновениях с армией Израиля на границе с сектором Газа
14:31
Армия
Новый беспилотный вертолет БВС-ВТ 450 презентовали на форуме «Армия-2021»
14:30
Армия
Странная форма российского боевого корабля «Новгород» удивила аналитика из США
14:29
Политика
Лидер сопротивления в Афганистане заявил о готовности к диалогу с талибами
14:27
Общество
Лавров заявил, что Россия готова защитить соотечественников за рубежом
14:23
Весь мир
Первые парламентские выборы в истории Катара назначены на 2 октября
14:21
Общество
Путин призвал разъяснить населению необходимость вакцинации от коронавируса
14:20
Армия
Мьянма одержала победу в индивидуальной гонке 2-го дивизиона в «Танковом биатлоне»
Все новости

Глава ФЗНЦ Шугалей выступил за активное увеличение числа женщин в политике
Политика
Глава ФЗНЦ Шугалей выступил за активное увеличение числа женщин в политике
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 22 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей выступил за увеличение числа женщин в политике. Социолог объяснил, почему это положительно повлияет на ситуацию в России.

Приезд канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву поднял важный вопрос о роли женщины в политике. Ученый-социолог попытался объяснить, нужен ли слабый пол на политической арене, особенно в России. Он считает, что в настоящий момент с этим все довольно сложно.

«С присутствием женщин в мировой, глобальной политике, в России дела обстоят плохо. Если говорить о внутренней политике, мы видим, что, хотя ощутимый процент должностей в Заксобраниях и Государственной думе занимают женщины, на мой взгляд, их присутствие там по-прежнему мало», — отметил социолог в беседе с корреспондентом издания «Слово и Дело».

Ученый обратил внимание, что женское умение сопереживать станет достойным противопоставлением циничному взгляду мужчин. Именно слабый пол на политической арене действительно сможет представлять интересы граждан, заметил он.

«Безусловно, я считаю, что женщин в политике должно быть гораздо больше. Они искренне готовы менять мир. Они смогут привести все в равновесие и предотвратить бардак, который творится. Мое мнение — чем больше женщин-политиков, тем лучше», — резюмировал собеседник издания.

Ранее президент ФЗНЦ прокомментировал приезд канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию. Ученый-социолог объяснил мотивы немецкого политика на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава ФЗНЦ Шугалей выступил за активное увеличение числа женщин в политике
политика ФЗНЦ шугалей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru