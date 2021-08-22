Российских пенсионеров может ждать новая выплата

Москва, 22 августа. Президент РФ Владимир Путин предложил ввести единоразовую выплату гражданам пенсионного возраста в России.

Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями партии «Единая Россия». Россияне пенсионного возраста могут получить по 10 тыс. рублей.

«Тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией, ее недостаточно», — объяснил лидер страны в ходе встречи.

Также единовременная выплата может ожидать российских военнослужащих. Такая инициатива ранее поступила от главы государства. Путин предложил выплатить военным по 15 тыс. рублей.