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Российских пенсионеров может ждать новая выплата

  /   Обновлено: 22 августа 2021 14:20
Общество
Российских пенсионеров может ждать новая выплата
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 22 августа. Президент РФ Владимир Путин предложил ввести единоразовую выплату гражданам пенсионного возраста в России.

Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями партии «Единая Россия». Россияне пенсионного возраста могут получить по 10 тыс. рублей.

«Тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией, ее недостаточно», — объяснил лидер страны в ходе встречи.

Также единовременная выплата может ожидать российских военнослужащих. Такая инициатива ранее поступила от главы государства. Путин предложил выплатить военным по 15 тыс. рублей.

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