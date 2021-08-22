Глава Минобороны РФ заявил о востребованности вопросов безопасности в обществе

Москва, 22 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время вопросы безопасности крайне востребованы в обществе.

По словам главы Минобороны РФ, в современном мире важными также остаются вопросы стабильности и уверенности в завтрашнем дне. К такому выводу Шойгу пришел после встреч с российскими студентами в разных городах страны.

«Крайне востребованы вопросы стабильности, безопасности, и, что самое главное, пожалуй, это уверенности в завтрашнем дне», — заявил министр на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия».

Ранее глава оборонного ведомства подчеркивал, что на сегодняшний день количество современных вооружений в российской армии превысило 71%. Он добавил, что за последние годы ВС России стали одними из наиболее современных в мире.