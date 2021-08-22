Опубликован официальный трейлер приключенческого боевика «Шугалей-3: Возвращение»

В Сети появился долгожданный трейлер приключенческого боевика «Шугалей-3: Возвращение», снятого режиссером Михаилом Вассербаумом. Главную роль в картине снова исполнил актер Кирилл Полухин. Премьера третьей части нашумевшей франшизы состоится в первых числах сентября.

Серия зрелищных фильмов повествует о судьбе российского ученого-социолога Максима Шугалея, который провел в ливийском плену почти 1,5 года. Предыдущие картины показали, как герой провел тяжелое время в тюрьме «Митига», по сюжету же в третьей части Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан наконец возвращаются в Россию. Спустя несколько месяцев с социологом связывается бывший управляющий банка в Триполи Фарид и предлагает тому встретиться в Египте, чтобы обменяться новой информацией о ливийских террористах. Максиму придется забыть о долгожданном спокойствии и отложить на время свои мирные планы, чтобы помочь старому другу…

Как заявляли создатели ленты, в «Шугалее-3» они попытались совместить и жанр роуд-муви, и политический триллер, и приключения в стиле Индианы Джонса. Судя по стильным экшн-сценам и напряженным драматическим моментам, скучать зрителю в кинотеатре не придется!

Большие ожидания от картины и у самого Максима Шугалея, ставшего прототипом главного героя. Предыдущие фильмы в свое время помогли рассказать его историю общественности, осветить эти несправедливые события и, в конечном итоге, помочь социологу вернуться на Родину.

«Конечно, большие ожидания. Хочу увидеть фильм, который я видел, как снимают (частично). Познакомился с актерами. Если раньше это был для меня вопрос жизни и смерти, то сейчас уже возникает интерес. С удовольствием жду премьеры», — заявил Максим Шугалей на вчерашнем заседании пресс-клуба «Петербургский уикенд».

Ранее в Петербурге на презентацию фильма «Шугалей-3» привели необычного гостя. Им стал настоящий двугорбый верблюд, сфотографироваться с которым смогли все желающие.