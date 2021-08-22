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Путин послал воздушный поцелуй проезжающим по Кутузовскому проспекту москвичам

  /   Обновлено: 22 августа 2021 14:06
Политика
Путин послал воздушный поцелуй проезжающим по Кутузовскому проспекту москвичам
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 августа. Президент России Владимир Путин отправил проезжающим мимо столичного Парка Победы людям воздушный поцелуй. Об этом сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

Сотрудник кремлевского пула опубликовал видео с эпизодом, на котором российский лидер послал воздушный поцелуй. Глава государства адресовал его всем, кто в этот момент проезжал по Кутузовскому проспекту.

Владимир Путин ранее принял участие в торжественной церемонии по случаю Дня государственного флага. Мероприятие прошло в Парке Победы на Поклонной горе. Флаг РФ подняли под песню «Славься».

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