Путин послал воздушный поцелуй проезжающим по Кутузовскому проспекту москвичам

Москва, 22 августа. Президент России Владимир Путин отправил проезжающим мимо столичного Парка Победы людям воздушный поцелуй. Об этом сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

Сотрудник кремлевского пула опубликовал видео с эпизодом, на котором российский лидер послал воздушный поцелуй. Глава государства адресовал его всем, кто в этот момент проезжал по Кутузовскому проспекту.

«С праздником!»: Путин и церемония поднятия государственного флага России на Поклонной горе pic.twitter.com/HTYOXM06oP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 22, 2021

Владимир Путин ранее принял участие в торжественной церемонии по случаю Дня государственного флага. Мероприятие прошло в Парке Победы на Поклонной горе. Флаг РФ подняли под песню «Славься».