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Путин заявил о необходимости поднять доходы ряда категорий граждан на фоне инфляции

  /   Обновлено: 22 августа 2021 14:12
Экономика
Путин заявил о необходимости поднять доходы ряда категорий граждан на фоне инфляции
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 22 августа. Доходы некоторых категорий граждан России необходимо поднять на фоне инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в ходе выступления на встрече с представителями партии «Единая Россия» отметил важность повышения доходов. В настоящее время в стране почти восстановился уровень экономики, который фиксировали до распространения коронавирусной инфекции, добавил Путин.

Лидер страны ранее предложил единоразово выплатить россиянам пенсионного возраста по 10 тыс. рублей. На фоне инфляции пенсии может не хватать.

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путин инфляция доходы
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