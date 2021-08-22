Путин заявил о необходимости поднять доходы ряда категорий граждан на фоне инфляции

Москва, 22 августа. Доходы некоторых категорий граждан России необходимо поднять на фоне инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в ходе выступления на встрече с представителями партии «Единая Россия» отметил важность повышения доходов. В настоящее время в стране почти восстановился уровень экономики, который фиксировали до распространения коронавирусной инфекции, добавил Путин.

Лидер страны ранее предложил единоразово выплатить россиянам пенсионного возраста по 10 тыс. рублей. На фоне инфляции пенсии может не хватать.