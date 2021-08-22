Шойгу сообщил о возможности создания в России новых городов к 2030 году

Москва, 22 августа. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу выступил на съезде партии «Единая Россия». Политик отметил, что в стране возможно создать новые города при приемлемых вложениях.

Новые города могут быть построены в Сибири до 2030 года, обеспечив население сотней тысяч рабочих мест. Для этого от правительства потребуются умеренные вложения.

«Можно было бы создать новые города, новую современную промышленность. Для этого там есть все возможности», — отметил глава Минобороны РФ.

В рамках встречи президента России Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия» Шойгу отметил, что на неосвоенных территориях есть полезные ископаемые и возможности для энергетики.

Во время выступления на съезде партии российский президент предложил произвести одноразовую выплату всем военнослужащим в размере 15 тысяч рублей.