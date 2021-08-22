Живущая в США олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины

Киев, 22 августа. Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл решила отказаться от гражданства страны.

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в Instagram-аккаунте сообщила подписчикам об отказе от украинского гражданства. До этого именитая спортсменка не была приглашена на празднование 30-летия независимости страны.

«Я больше ничего никому не доказываю... Нет — так нет, головой в бортик без меня. Я отказываюсь от украинского гражданства», — написала она.

На протяжении многих лет чемпионка мира по фигурному катанию 1993 года проживает в США. Оксана Баюл имеет американское гражданство. Не так давно она поделилась архивным видео с выступления фигуристов Александра Жулина и Майи Усовой.