Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 14:35
14:34
Шоу-бизнес
Никита Джигурда предложил Владимиру Соловьеву выяснить отношения на ринге
14:33
Весь мир
Более 40 палестинцев ранены в столкновениях с армией Израиля на границе с сектором Газа
14:31
Армия
Новый беспилотный вертолет БВС-ВТ 450 презентовали на форуме «Армия-2021»
14:30
Армия
Странная форма российского боевого корабля «Новгород» удивила аналитика из США
14:29
Политика
Лидер сопротивления в Афганистане заявил о готовности к диалогу с талибами
14:27
Общество
Лавров заявил, что Россия готова защитить соотечественников за рубежом
14:23
Весь мир
Первые парламентские выборы в истории Катара назначены на 2 октября
14:21
Общество
Путин призвал разъяснить населению необходимость вакцинации от коронавируса
14:20
Армия
Мьянма одержала победу в индивидуальной гонке 2-го дивизиона в «Танковом биатлоне»
14:14
Происшествия
Самолет Ташкент — Москва уведомил о проблемах с закрылками при заходе на посадку
Все новости

Живущая в США олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины

  /   Обновлено: 22 августа 2021 14:00
Спорт
Живущая в США олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины
instagram.com  /  @oksanabaiul

Киев, 22 августа. Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл решила отказаться от гражданства страны.

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в Instagram-аккаунте сообщила подписчикам об отказе от украинского гражданства. До этого именитая спортсменка не была приглашена на празднование 30-летия независимости страны.

«Я больше ничего никому не доказываю... Нет — так нет, головой в бортик без меня. Я отказываюсь от украинского гражданства», — написала она.

На протяжении многих лет чемпионка мира по фигурному катанию 1993 года проживает в США. Оксана Баюл имеет американское гражданство. Не так давно она поделилась архивным видео с выступления фигуристов Александра Жулина и Майи Усовой.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Живущая в США олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины
украина гражданство фигурное катание Баюл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru