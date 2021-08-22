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Шойгу обратился к Путину с просьбой поддержать уровень довольствия военнослужащих

  /   Обновлено: 22 августа 2021 13:30
Экономика
Шойгу обратился к Путину с просьбой поддержать уровень довольствия военнослужащих
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 августа. Россия должна сохранить высокие выплаты для личного состава собственных войск, полагает министр обороны Сергей Шойгу.

Министр обратился с просьбой к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы глава государства дал соответствующее поручение. Об этом информирует ТАСС.

Сергей Шойгу ранее сообщил, что вооружение в рядах ВС РФ на 99% исправно, а доля современной техники и оружия превысила 71%. Министр обороны подчеркнул, что современные ядерные средства составляют более 83% стратегического оружия государства.

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