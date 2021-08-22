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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Роман Цакоти
Видео

Гостем нового выпуска шоу «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал Роман Цакоти. Известный блогер и поющий звездный стилист обсудят современный шоу-бизнес, препоны на пути к его Олимпу и насколько пострадала индустрия красоты в пандемию.

Роман Цакоти решил изменить свою жизнь и вслед за многими блогерами и ступил на тропу вокальной карьеры. Не исключаю, что, работая в бьюти-индустрии над образами девушек из группы «Тутси», он решил попробовать себя в певческой стезе. Ведь Сергей Зверев тоже шел именно по этому пути и добился успеха, да так, что теперь даже в депутаты подался.

Роман в конце 2019 года записал с Вадимом Антоновым песню «Фальшивая любовь», а затем готовился выйти на новые горизонты, но пандемия и локдаун внесли свои коррективы, долгие месяцы простаивал и дом красоты R-Legend, которому Роман отдал 20 лет своей жизни.

Цакоти равняется на своих молодых коллег, которые добились больших успехов. Команда Ольги Бузовой его восхищает, Моргенштерн вызывает интерес, а Дава развивается как умеет, записывая дуэты со звездами, и в этом стилист тоже видит свои положительные стороны.

Роман Цакоти хотел бы записать дуэт с Ольгой Бузовой и квартет с группой «Тутси».

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