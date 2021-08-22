Шойгу заявил, что доля современного оружия в ВС РФ составляет 71%

Москва, 22 августа. Количество современных вооружений в российской армии достигло и даже превысило 71%, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Исправность вооружений в рядах ВС РФ составляет 99%, подчеркнул глава военного ведомства. За последние годы российская армия стала одной из наиболее современных в мире.

Некоторое время назад Шойгу сообщил, что количество современных средств в стратегических ядерных силах достигло 83%. Он также выразил надежду на выполнение объемов гособоронзаказа на 99%, что соответствует показателям 2020 года.

Американский аналитик ранее восхитился достоинствами российского танка Т-80. Он продолжает использоваться в различных армиях мира, специалисты из России неоднократно модернизировали эффективную боевую машину.