Ураган «Грейс» унес жизни девятерых человек в Мексике

Мехико, 22 августа. По меньшей мере девять человек стали жертвами урагана «Грейс» в Мексике. Об этом сообщает президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

At least eight people died after #Hurricane Grace cut through eastern #Mexico , bringing torrential rain and high winds and causing power cuts and flooding #HurricaneGrace #Xalapa #Grace READ: https://t.co/0bOe7vDkaE pic.twitter.com/6vwp30Vb8K

Мощный шторм обрушился на штат Веракрус с ветрами третьей категории. Максимальная скорость урагана достигала 210 км/ч. Стихийное бедствие вызвало сильные наводнения и обильные дожди.

После того как «Грейс» достиг суши, ураган двинулся по направлению к центральной Мексике. Из-за него пострадали Веракрус, Пуэбла, Тласкала, Идальго, Керетаро и Сан-Луис-Потоси. С ураганом пришли ливни с количеством осадков более 30 см.

Hurricane #Grace has become the first major hurricane of the 2021 Atlantic Hurricane Season. Landfall in Mexico is imminent. Dangerous storm surge and inland flooding likely. pic.twitter.com/YfXu2haqz6