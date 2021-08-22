Путин назвал живым документом программу «Единой России»

Москва, 22 августа. Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями партии «Единая Россия» в Москве.

В самом начале своей речи лидер страны отметил, что озвученная в июне программа партии является живым документом. Он также выразил надежду, что после выборов ЕР сохранит свою позицию.

«Я очень рассчитываю, что «Единая Россия» сохранит свои позиции и будет на законодательном уровне иметь возможности по развитию страны», — высказался президент на заседании.

Также глава государства заявил, что нужно сверить часы и посмотреть на то, что уже удалось сделать. Озвученная партией программа может меняться в зависимости от происходящего вокруг, добавил он.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Думские выборы в России состоятся с 17 по 19 сентября, в качестве кандидатов выступают ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».

Ранее Путин прокомментировал прошедшую встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, переговоры проходили в конструктивной обстановке.