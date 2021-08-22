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Путин заявил, что Россия справляется с пандемией эффективнее других стран

  /   Обновлено: 22 августа 2021 13:25
Общество
Путин заявил, что Россия справляется с пандемией эффективнее других стран
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 августа. Россия справляется с пандемией коронавируса эффективнее и лучше многих развитых стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, России практически удалось восстановить докризисный уровень экономики. Кроме того, эффективность страны в период пандемии позволяет создать базу для дальнейшего развития.

Президент Владимир Путин встретился с представителями партии «Единая Россия» в Москве. В начале своей речи российский лидер отметил, что программа партии является живым документом.

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