Путин заявил, что Россия справляется с пандемией эффективнее других стран

Москва, 22 августа. Россия справляется с пандемией коронавируса эффективнее и лучше многих развитых стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, России практически удалось восстановить докризисный уровень экономики. Кроме того, эффективность страны в период пандемии позволяет создать базу для дальнейшего развития.

Президент Владимир Путин встретился с представителями партии «Единая Россия» в Москве. В начале своей речи российский лидер отметил, что программа партии является живым документом.