Два члена команды ПКР получили положительные результаты тестов на COVID-19 перед Играми

Токио, 22 августа. Сразу несколько членов команды Паралимпийского комитета России получили положительные результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Информацию об этом сообщил исполняющий обязанности главы комитета Павел Рожков. Все члены сборной России, которые будут выступать на Играх в Японии под флагом Паралимпийского комитета России, проходят ежедневное тестирование в Токио. Тренер, врач команды и еще двое сотрудников российской делегации получили положительные результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции в организме. На данный момент заразившиеся находятся на карантине, сообщил Рожков РИА Новости.

Летние Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября текущего года. Соревнования для людей с ограниченными возможностями состоятся в 15-й раз за всю историю существования олимпийского движения.

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