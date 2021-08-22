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ФИФА попросила несколько стран экстренно эвакуировать футболисток из Афганистана

  /   Обновлено: 22 августа 2021 13:47
Спорт
ФИФА попросила несколько стран экстренно эвакуировать футболисток из Афганистана
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Цюрих, 22 августа. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) призвали ряд стран срочно эвакуировать футболисток из Афганистана.

Письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана разослали ряду стран представители ФИФА. Об этом сообщает BBC. По информации британского издания, футболистки опасаются за свою жизнь после установления «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) полного контроля над территорией Афганистана.

Ранее УЕФА не включил КриштиануРоналду и Лионеля Месси в топ-3 номинантов на звание лучшего игрока Европы. Награждение футболистов пройдет во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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