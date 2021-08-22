Саратовский депутат вступился за учителей, которых заставили 8 часов сидеть на жаре

Саратов, 22 августа. Депутат областной думы Николай Наумов выразил недовольство организацией дня города в Хвалынске. Чиновник обвинил администрацию Хвалынска в неуважении к работникам бюджетной сферы.



Наумов рассказал, что учителей заставили сидеть на улице восемь часов в ожидании прохода официальных лиц. При этом температура воздуха составляла около 35 градусов тепла.

«У нас в городе действительно относятся к учителям, как бесплатным и бесправным работникам. Муниципальные власти не понимают, что мы — тоже люди. Я вчера перенесла все нормально, но специалистам в возрасте на жаре было очень сложно», — рассказала корреспонденту ФАН хвалынская учительница, пожелавшая остаться неназванной.

Ранее на асфальтобетонном заводе под Саратовом произошел загадочный «хлопок». Один работник попал в больницу.