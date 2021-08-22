Нэнси Пелоси торопит однопартийцев профинансировать инфраструктурный план Байдена

Вашингтон, 22 августа. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что 1 октября является целевой датой для принятия расширенного инфраструктурного плана президента Джо Байдена.

В обращении к своим коллегам-демократам Пелоси также предостерегла от отсрочки голосования по бюджетному согласованию в размере 3,5 триллионов долларов, которое ожидается на следующей неделе.

«Любая задержка с принятием бюджетной резолюции угрожает срокам достижения исторического прогресса и преобразовательному видению, которое разделяют демократы», — говорится в открытом письме Пелоси.

Сенат уже принял двухпартийный законопроект об инфраструктуре стоимостью 1 триллион долларов, который предусматривает восстановления дорог, мостов, аэропортов, а также бюджетную резолюцию, которая включает инструкции по расходованию средств для плана Байдена по улучшению образования, уходу за детьми, здравоохранению и мерам, направленным на борьбу с изменениями климата.

«Палата представителей усердно работает над тем, чтобы принять как план восстановления, так и двухпартийный законопроект об инфраструктуре до 1 октября, когда (законопроект об инфраструктуре) вступит в силу», — заявила спикер Палаты представителей.

Законопроект об инфраструктуре и более широкий пакет социальных расходов являются главными внутренними приоритетами Байдена.

Несмотря на принятие двухпартийного законопроекта по модернизации инфраструктуры, расширенная версия плана Байдена, на которую предусмотрено выделение 3,5 триллионов долларов, не получила однозначной поддержки среди республиканцев и умеренных представителей Демократической партии.