Юлия Латынина: Самый сильный инструмент внедрения демократии — атомная бомба

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Вот правильно говорят: потри посильнее любого отечественного либерала, и увидишь нечто неприглядное, злобное, оскалившееся, куда больше похожее на кондового фашиста, нежели на поборника светлых идей свободы и демократии.

Господа-либералы неустанно подтверждают сей тезис, не оставляя нам никаких сомнений. И особенно сильно преуспела в этом известная журналистка радио «Эхо Москвы» Юлия Латынина. Еще совсем недавно она на голубом глазу предлагала литовским властям решить проблему с беженцами, попросту поместив их в некое подобие концентрационных лагерей и посадив на голодный паек. Мол, ребята с Ближнего Востока так обалдеют от подобного «гостеприимства», что попросту перестанут приезжать в Литву. Но даже это «гуманное предложение» Латыниной оказалось всего лишь цветочками. А вот давеча были ягодки. В своей личной программе на «Эхе Москвы» госпожа Латынина рассуждала о проблемах «экспорта демократии» в «нецивилизованные страны». Разумеется, связано это было с событиями в Афганистане, где такой экспорт с треском и грохотом провалился.

Юлия Латынина активно оппонирует тем, кто заявляет, что «экспорт демократии» — вообще идея очень плохая и почти всегда обреченная на провал. Такая точка зрения вполне обоснована и доказана событиями последних десятилетий. Есть несколько стран, которые жили себе вполне нормально и спокойно. Да, при диктаторах. И репрессии были. Даже люди гибли. Но тем не менее жизнь в этих странах была относительно нормальной, а по уровню жизни они могли дать фору и многим демократиям. К тому же в этих странах очень жестко подавлялся различный радикализм и очень неуютно чувствовали себя всякого рода террористы. Все эти страны были настоящим бельмом на глазу для мирового «цивилизованного сообщества», в первую очередь — для американской его части, и туда было решено осуществить тот самый «экспорт демократии».

Получилось то, что получилось. Эти страны фактически перестали существовать. Счет жертвам за период «экспорта демократии» идет на сотни тысяч, если не на миллионы, города — в руинах, натуральная экономика зачастую основана на примитивном бартере. Да, кто-то живет хорошо. Тот, кто тем или иным способом служит оккупационным администрациям и живет в зеленых зонах, но даже и туда долетают ракеты террористов, коих с приходом демократии расплодилось, как тараканов на грязной кухне.

Prt Scr youtube.com / AP Archive

Понятно, что опыт «экспорта демократии» — не то чтобы неудачный, а просто полностью провальный. Но госпожа Латынина с этим не согласна. Она считает, что демократию экспортировали неправильно. И тут же приводит удачный пример этого экспорта:

«Вот, например, в Японию американцы экспортировали демократию, экспортом занимался генерал Макартур, а самым сильным инструментом внедрения демократии оказалась атомная бомба, сброшенная на Хиросиму и Нагасаки».

Понимаете? Атомная бомба — как самый сильный инструмент внедрения демократии! Вот она, причина всех неудачных попыток «экспорта демократии»! Недостаточная жесткость и решимость экспортеров. Нечего размусоливать было с тем же Афганистаном. Согласно Юлии Латыниной, хватило бы всего пары атомных бомб, чтобы афганский народ зажил счастливо и спокойно. Вот наверняка после этого все афганские женщины стали бы феминистками, а в Кабуле ежегодно проходили бы гей-парады. Если бы, конечно, Кабул не стал одной из целей для главного инструмента демократизации.

Конечно, на эту тему можно шутить бесконечно, но достаточно вспомнить, сколько Япония потеряла в результате этого «экспорта демократии». Да, Япония была врагом, милитаристским государством и союзником нацистской Германии, но на тот момент, когда США осуществили атомную бомбардировку, ее судьба была уже предрешена. Японской империи пришел конец. В войну против Японии вступил СССР, который блокировал и разбил крупнейшую группировку японцев на континенте, американцы неудержимо наступали, и их авиация чувствовала себя в японском небе, как у себя дома. Япония вскоре должна была полностью лишиться оборонного потенциала и капитулировать.

Но… Оказывается, американцы решили построить в Японии демократию. И именно для этого два крупных японских города были подвергнуты атомным бомбардировкам. Фактически — стерты с лица Земли с огромным количеством жертв, которые погибали не только во время самой атаки, но и годы после нее — от лучевой болезни. А сколько больных детей родилось у японских женщин, наверное, никто и не считал.

Да, сейчас Япония — демократическая страна. Под американским сапогом. Фактически — в оккупации. Остров Окинава давно превращен в одну из крупнейших военных баз США, Япония полностью следует курсу США в политике и экономике. Зато — демократия. Которая установлена, если послушать Юлию Латынину, с помощью двух атомных бомб.

Global Look Press / Global Look Press

И ведь Латынина на полном серьезе считает, что это вполне себе хороший и работающий способ нести демократию в мир. И очень жалеет, что американцы как-то притормозили с его использованием. Глядишь — и Вьетнам был бы демократическим. Мало им там было отравы «Эйджент оранж», не хватило для демократизации, выжгли бы атомным огнем Ханой — вот тогда все точно получилось бы. Да и существует масса других стран, где установление демократии как-то не клеится — Ирак, Ливия и тот же Афганистан. И конечно же — Сирия. Все проблемы можно решить с помощью нескольких ракет «Томагавк» со специальной боевой частью. И даже написать на ней можно:

«Во имя свободы и демократии!»

Наверное, Юлия Латынина не против, чтобы демократию подобным образом принесли и в Россию. А что ей миллионы жертв и города в руинах? Нормальная цена за свободу и демократию. Только вот интересно, а сама Латынина согласилась бы стать жертвой во имя демократии? Все-таки это — не фекалиями облиться, тут дела посерьезнее. Что-то мне подсказывает, что не согласна. А кто же тогда будет заниматься строительством демократии, жить в зеленой зоне и получать жирный колониальный паек?