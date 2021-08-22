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Укладка «Северного потока — 2» завершена в экономической зоне Дании

  /   Обновлено: 22 августа 2021 13:00
Экономика
Укладка «Северного потока — 2» завершена в экономической зоне Дании
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 августа. Прокладка труб российского газопровода «Северный поток — 2» завершена в экономической зоне Дании, свидетельствуют данные позиционирования морских судов.

Трубоукладочное судно «Фортуна» ранее пересекло границу ИЭЗ Дании около северо-восточной окраины Померанской бухты. Оператор проекта Nord Stream 2 AG пока никак не комментирует эту информацию.

Датский участок «СП-2» составляет всего 147 километров. Однако он оказался наиболее проблемным для российского газопровода, поскольку власти страны заблокировали его прохождение через свои территориальные воды, а также затянули процесс согласования маршрута через исключительную экономическую зону.

США ввели новые санкции в отношении двух россиян и судна из РФ, которые принимали участие в реализации проекта «Северный поток — 2», сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. С учетом новых фигурантов общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к трубопроводу, достигло 23.

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