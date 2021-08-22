ВСУ развернули комплекс РЭБ «Буковель» у линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 22 августа. Народная милиция ЛНР заявила, что подразделения ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на линии соприкосновения.

В сообщении Народной милиции ЛНР говорится, что работа станции РЭБ была зафиксирована в подконтрольном Киеву населенном пункте Счастье. По данным оборонного ведомства республики, с ее помощью ВСУ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение запрещенной военной техники.

«Противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» с целью радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации БПЛА», — сказано в сообщении.

Также представители ЛНР заявили, что украинская сторона разместила бронетехнику на окраине участка отвода сил у населенного пункта Золотое на линии фронта.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов поселки Старомихайловка и Ленинское, а также город Горловка в ДНР. Всего за сутки по населенным пунктам республики было выпущено 33 боеприпаса.