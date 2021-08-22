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Экономика
Эксперт О'Нил оценил перспективы доллара на фоне ситуации в Афганистане
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Эксперт О'Нил оценил перспективы доллара на фоне ситуации в Афганистане
Экономика
Эксперт О'Нил оценил перспективы доллара на фоне ситуации в Афганистане
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 22 августа. Спустя 50 лет существования система плавающего обменного курса при доминирующей роли доллара оказалась устойчивой, заявил экс-министр финансов Великобритании Джим О'Нил.

Главный экономист банка Goldman Sachs, чтобы понять перспективы доллара, назвал три причины, благодаря которым нынешняя система сохранилась.

«С учетом такой устойчивости есть соблазн списать со счетов неудачу Америки в Афганистане как несущественную для доллара», — отметил он.

Во-первых, большинство стран не стремились к плавающем курсу собственных валют относительно доллара. Некоторые сохранили фиксированные обменные курсы. Из этого вытекает вторая причина — ряд государств, которые имеют достаточный экономический вес, чтобы влиять на глобальную валютную систему (Япония, Германия и Китай), решили этого не делать.

Третья причина заключается в том, что США сами хотели удержания на плаву нынешней системы.

«Как мы видели во время президентства Дональда Трампа, США пользуются преимуществами, которые дает выпуск доминирующей мировой валюты», — приводит слова О'Нила портал «ИноСМИ».

Существенное влияние на будущее валюты будет иметь то, что нынешние или будущие лидеры США решат использовать доминирование доллара аналогичным образом.

Финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин ранее сообщил, что одной из самых выгодных валют для инвестирования сейчас является китайский юань.

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