Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 13:03
13:02
Общество
«Правильный путь»: Чебыкин отметил успехи Беглова в сфере строительства соцучреждений
13:02
Происшествия
Минивэн после столкновения с Ford вылетел в толпу пешеходов в Петербурге
13:01
Происшествия
Командир «боинга» Qatar Airways сообщил о неполадке во время рейса Москва— Доха
13:00
Видео
На Нью-Йорк надвигается ураган «Генри». События дня
12:54
Экономика
Укладка «Северного потока — 2» завершена в экономической зоне Дании
12:50
Происшествия
Солиста «Пошлой Молли» отпустили из полиции после задержания в Геленджике
12:47
Политика
ВСУ развернули комплекс РЭБ «Буковель» у линии соприкосновения в Донбассе
12:44
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту ДТП со скорой в Москве
12:43
Политика
Глава МИД Украины заявил, что Россия может смело переносить столицу в Крым
12:43
Экономика
Эксперт О'Нил оценил перспективы доллара на фоне ситуации в Афганистане
Все новости

Глава МИД Украины заявил, что Россия может смело переносить столицу в Крым
Политика
Глава МИД Украины заявил, что Россия может смело переносить столицу в Крым
Global Look Press  /  Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Киев, 22 августа. Российская Федерация при желании может смело переносить столицу на территорию Крымского полуострова, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, с одной стороны, Россия рассказывает, что крымский вопрос закрыт и решен, а с другой «разворачивают всю свою машину» для того, чтобы «сорвать» саммит «Крымская платформа».

«Она может себе выдумать все что угодно, может перенести в Крым столицу, это их проблема, но от этого политический, юридический и моральный статус России в Крыму не изменится», — подчеркнул Кулеба.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев рассказал, что инициативы Украины по «возврату» Крыма в рамках саммита напоминают странствующую цирковую группу. Уточняется, что одной из основных тем «Крымской платформы» станет обсуждение «возврата» полуострова под контроль Киев.

Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали соответствующее решение. Киев, страны Евросоюза и Вашингтон отказались признать результаты голосования. Руководство России настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава МИД Украины заявил, что Россия может смело переносить столицу в Крым
крым мид украины кулеба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru