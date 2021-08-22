Глава МИД Украины заявил, что Россия может смело переносить столицу в Крым

Киев, 22 августа. Российская Федерация при желании может смело переносить столицу на территорию Крымского полуострова, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, с одной стороны, Россия рассказывает, что крымский вопрос закрыт и решен, а с другой «разворачивают всю свою машину» для того, чтобы «сорвать» саммит «Крымская платформа».

«Она может себе выдумать все что угодно, может перенести в Крым столицу, это их проблема, но от этого политический, юридический и моральный статус России в Крыму не изменится», — подчеркнул Кулеба.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев рассказал, что инициативы Украины по «возврату» Крыма в рамках саммита напоминают странствующую цирковую группу. Уточняется, что одной из основных тем «Крымской платформы» станет обсуждение «возврата» полуострова под контроль Киев.

Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали соответствующее решение. Киев, страны Евросоюза и Вашингтон отказались признать результаты голосования. Руководство России настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.