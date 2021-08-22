Концерн «Росэнергоатом» застрахует все атомные станции в России

Москва, 22 августа. Атомные станции в России застрахуют от рисков на сумму 2,044 трлн рублей сроком на два года. Страховая премия, которую «Росэнергоатом» выплатит страховщику СОГАЗу, — 3 млрд рублей.

Страховым случаем признается утрата, повреждение застрахованного имущества в результате радиационного воздействия, пожара, удара молнии, взрыва, падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза, землетрясения, извержения вулкана, урагана и других природных катаклизмов. Срок действия страховки продлится до 31 августа 2023 года.

Первый ядерный реактор, произведенный с использованием российских передовых разработок, начнет работать в Египте в период с 2026-го по 2027 год, заявил ранее официальный представитель министерства электроэнергии Айман Хамза. Между побережьем и АЭС в настоящий момент ведутся бетоноукладочные работы, создаются все необходимые инфраструктурные объекты.