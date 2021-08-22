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Боец ММА Чоршанбиев разбил арендованный BMW в Казани

  /   Обновлено: 22 августа 2021 12:49
Происшествия
Боец ММА Чоршанбиев разбил арендованный BMW в Казани
пресс-служба администрации Краснодара

Казань, 22 августа. Известный боец смешанного стиля Чоршанбе Чоршанбиев стал участником ДТП в Казани, разбив арендованную дорогую иномарку.

Как сообщает Kazanfirst, спортсмен врезался в столб на улице Вахитова в центре города. По уточненным данным, Чоршанбиева подрезал другой водитель. На опубликованных им кадрах аварии в Instagram можно заметить, что сам мужчина не пострадал.

26-летний Чорншанбе Чоршанбиев является уроженцем Таджикистана. В 2015 году он стал чемпионом мира по версии Международной федерации смешанных единоборств.

Ранее рэпер и блогер Алишер Моргенштерн, комментируя выпады нескольких бойцов ММА в свой адрес, заявил, что такие спортсмены находятся на уровне развития десятилетних детей.

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