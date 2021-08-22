Курбан Бердыев может возглавить алматинский «Кайрат»

Алма-Ата, 22 августа. Экс-тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возобновить тренерскую карьеру и стать наставником «Кайрата».

Алматинский «Кайрат» в ближайшие дни объявит о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды. Соответствующую информацию представили журналисты «Матч ТВ». Согласно данным источника, помощником Бердыева станет Дмитрий Кириченко, с которым специалист работал в «Ростове». В «Кайрате» информацию о назначении экс-тренера «Рубина» пока не комментировали.

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