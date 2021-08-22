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Курбан Бердыев может возглавить алматинский «Кайрат»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 12:53
Спорт
Курбан Бердыев может возглавить алматинский «Кайрат»
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Алма-Ата, 22 августа. Экс-тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возобновить тренерскую карьеру и стать наставником «Кайрата».

Алматинский «Кайрат» в ближайшие дни объявит о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды. Соответствующую информацию представили журналисты «Матч ТВ». Согласно данным источника, помощником Бердыева станет Дмитрий Кириченко, с которым специалист работал в «Ростове». В «Кайрате» информацию о назначении экс-тренера «Рубина» пока не комментировали.

После поражения от «Алашкерта» в квалификационном раунде Лиги Европы главный тренер алматинского клуба Алексей Шпилевский ушел в отставку. Обязанности наставника временно исполняет Артем Гавриленко.

Ранее Гамид Агаларов был признан лучшим игроком матча пятого тура чемпионата России «Уфа» — «Зенит». Форвард забил один из мячей и помог своему клубу спасти ничью.

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футбол рубин тренер кайрат назначение
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