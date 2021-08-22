Американские врачи предложили начать «танцевать» с коронавирусом

Москва, 22 августа. Глава медицинской редакции CNN Санджай Гупта предложил человечеству интересный способ борьбы с коронавирусной инфекцией.

Специалист пообщался со многими американскими докторами, которые полагают, что не получится полностью избавиться от COVID-19. Поэтому следует подходить к борьбе творчески — начать «танцевать» с коронавирусом. По мнению эксперта, следует, как можно быстрее приспособиться к жизни в таких условиях или человечество будет вынуждено снова оказаться в ситуации, которая сложилась в начале пандемии.

Ранее стало известно, что в российских фитнесс клубах начали работать программы по восстановлению для переболевших COVID-19. Методики появились в 37 регионах России, а в будущем их число станет больше.