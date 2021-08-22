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Путин посетил торжественную церемонию поднятия флага России

  /   Обновлено: 22 августа 2021 12:42
Политика
Путин посетил торжественную церемонию поднятия флага России
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 22 августа. Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, посвященном Дню российского флага.

Глава государства посетил торжественную церемонию в Парке Победы на Поклонной горе, где подняли государственный флаг. Праздник отмечается 22 августа с 1994 года.

Начальник почетного караула сообщил Путину о готовности поднять триколор. После российский флаг подняли под музыку «Славься» в исполнении Президентского оркестра. Завершилось мероприятие исполнением гимна страны.

Ранее россиянам рассказали о самых малоизвестных фактах, связанных с флагом страны. Так, создателем триколора считается император Петр I.

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