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Мантуров анонсировал сроки серийных поставок беспилотников «Альтиус» в ВС РФ
Армия
Мантуров анонсировал сроки серийных поставок беспилотников «Альтиус» в ВС РФ
Pr Scr youtube.com  /  Минобороны России

Москва, 22 августа. Вооруженные силы РФ уже в этом году начнут получать ударные БПЛА «Альтиус», сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Как ожидается, Министерство обороны РФ закажет по меньшей мере 68 единиц беспилотников. По словам Мантурова, первая партия летательных аппаратов уже находится в производстве.

«С конца текущего года начнутся серийные поставки», — сказал министр в интервью «Интерфаксу».

Ранее возможности данного дрона оценил генерал ВВС США Тод Дэниел Уолтерс. По его словам, разработка российских инженеров серьезно превосходит американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. В частности, он обратил внимание на интеллектуальную систему боевого управления, которой оснащен БПЛА.

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Все новости / Армия / Мантуров анонсировал сроки серийных поставок беспилотников «Альтиус» в ВС РФ
россия мантуров вс рф Альтиус
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