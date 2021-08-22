Мантуров анонсировал сроки серийных поставок беспилотников «Альтиус» в ВС РФ

Москва, 22 августа. Вооруженные силы РФ уже в этом году начнут получать ударные БПЛА «Альтиус», сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Как ожидается, Министерство обороны РФ закажет по меньшей мере 68 единиц беспилотников. По словам Мантурова, первая партия летательных аппаратов уже находится в производстве.

«С конца текущего года начнутся серийные поставки», — сказал министр в интервью «Интерфаксу».

Ранее возможности данного дрона оценил генерал ВВС США Тод Дэниел Уолтерс. По его словам, разработка российских инженеров серьезно превосходит американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. В частности, он обратил внимание на интеллектуальную систему боевого управления, которой оснащен БПЛА.