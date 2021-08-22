«Мерин» есть — ума не надо: девушка перевернула машину во дворе жилого дома в Москве

Авария, которая подтверждает миф о некомпетентности женщин за рулем, произошла на юге Москвы. Немецкий внедорожник марки Mercedes оказался в перевернутом положении на пешеходной зоне.

По предварительным данным, девушка по неизвестной причине заехала в двор жилого дома. Однако на ее пути появилось дерево, которое росло под окнами здания. В результате столкновения черный автомобиль перевернулся на бок и остался в таком положении.

Кадры с места происшествия прислали очевидцы. На них виден поврежденный внедорожник — боковое стекло выбито, на капоте есть вмятина, сработала подушка безопасности.

Около перевернутого авто собрались местные жители, которые возмущенно наблюдали за сложившейся ситуацией. Виновница ДТП сейчас госпитализирована, информации о ее состоянии нет.

На месте происшествия дежурят сотрудники полиции, МЧС и медики.