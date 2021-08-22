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Мужчина нанес более 50 ножевых ранений инвалиду в Омске

  /   Обновлено: 22 августа 2021 12:29
Происшествия
Мужчина нанес более 50 ножевых ранений инвалиду в Омске
murmansk.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области

Омск, 22 августа. Злоумышленника, напавшего на девушку в Кировском округе Омска, заключили под стражу по решению суда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 20 августа. Приятели находились в квартире, в какой-то момент 21-летний нетрезвый омич поссорился со своей 22-летней знакомой из-за шутки. В результате он ударил жертву не менее 57 раз в живот, грудь, шею. От полученных травм пострадавшая умерла на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца. Ранее мужчина был судим за преступления. По данным ведомства, он приехал в Омск из другого города и не имеет прописки, а также работы.

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