Мужчина нанес более 50 ножевых ранений инвалиду в Омске

Омск, 22 августа. Злоумышленника, напавшего на девушку в Кировском округе Омска, заключили под стражу по решению суда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 20 августа. Приятели находились в квартире, в какой-то момент 21-летний нетрезвый омич поссорился со своей 22-летней знакомой из-за шутки. В результате он ударил жертву не менее 57 раз в живот, грудь, шею. От полученных травм пострадавшая умерла на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца. Ранее мужчина был судим за преступления. По данным ведомства, он приехал в Омск из другого города и не имеет прописки, а также работы.