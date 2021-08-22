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Сенатор Климов раскрыл последствия связей с США для экономики Украины
Политика
Сенатор Климов раскрыл последствия связей с США для экономики Украины
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 22 августа. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов рассказал, к чему привело взаимодействие Украины с США.

По его словам, американцы обещали разорвать «в клочья» российскую экономику, однако это удалось реализовать именно на Украине.

«За 30 лет Украина так и не сложилась как государство. Кроме того, хотя США обещали разорвать российскую экономику «в клочья», эта участь постигла именно Украину», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что у Украины был прекрасный потенциал развития, который появился еще во времена Советского Союза. Однако руководство страны так и не смогло этим воспользоваться, подменяя понятие государственности «играми с националистами и маршами в вышиванках».

«Мы знаем, кто им отдает команды из Вашингтона, кто их кормит», — отметил он.

Политик также возмутился тем, что на Украине царит абсолютное беззаконие. Правоохранительные органы не прикладывают никаких усилий для расследования громких преступлений. Это и расстрел на Майдане, и массовое убийство мирных граждан в Одессе, обстрелы населения республик Донбасса, а также создание сайта «Миротворец». На все это на Украине просто решили закрыть глаза, резюмировал он.

Ранее политолог Сергей Маркедонов указал на проблемы Украины после распада СССР. По его словам, страна так и не смогла самореализоваться.

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