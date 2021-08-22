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Борис Подопригора и Николай Стариков: почему в Афганистане никогда не будет мира
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Гостем нового выпуска программы Николая Старикова «По-СтАриковски» стал полковник запаса, журналист, литератор, участник боевых действий и специалист по Афганистану Борис Подопригора.

То, что происходит в Афганистане после ухода американцев, вот уже несколько дней потрясает весь мир. «Талибан» (запрещенная организация в России) объявил о полном контроле над страной. Террор, хаос и насилие — вот новая реальность для жителей Афганистана.

Какой была роль США во взятии Кабула? Есть ли вина руководства СССР в том, что сегодня происходит в Афганистане? Какие ошибки совершило в Афганистане руководство Союза? Откуда взялись территориальные претензии Афганистана к Пакистану?

Ответы на эти и другие вопросы в новом выпуске программы Николая Старикова «По-СтАриковски», где Борис Подопригора расскажет о жизни Афганистана и его дальнейшей судьбе.

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Все новости / Видео / Борис Подопригора и Николай Стариков: почему в Афганистане никогда не будет мира
афганистан подопригора по-стариковски
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