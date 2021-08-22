Американская биржа Coinbase вложила 500 млн долларов в криптоактивы

Уилмингтон, 22 августа. Руководство криптобиржи Coinbase приняло решение о покупке цифровых монет для наращивания капитала.

Новость о приобретении озвучил гендиректор американской компании Брайан Армстронг. Он заявил, что Coinbase продолжит вкладываться в данную сферу по мере развития.

«Мы станем первой публичной компанией, которая помимо биткоина будет владеть Ethereum, активами на протоколе Proof of Stake, токенами DeFi и другими альткоинами, доступными для торговли на нашей платформе», — цитирует его РБК.

Биржа предупредила, что будет продавать свои активы только в случае их делистинга с платформы. Сделки будут проходить на внебиржевом рынке, чтобы избежать конфликта интересов.

В Coinbase подчеркнули, что направляют средства не только в биткоин, но и в альтернативные криптовалюты. Эксперт Сергей Ордин ранее назвал ближайших конкурентов BTC.