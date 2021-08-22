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Экозащитники в Тульской области обнаружили загрязнение Дона
Общество
Экозащитники в Тульской области обнаружили загрязнение Дона
Фото предоставлено ТРОО «Экологическая защита»  / 

Тула, 22 августа. Река Дон на территории Тульской области приобрела мутный цвет и неприятный запах канализации. Явные признаки загрязнения встревожили местных экологов.

Совместно с надзорными органами экозащитники уже изучали обстановку на берегах Дона. Сейчас проводятся необходимые мероприятия по установлению источника загрязнения. Но у экологов уже есть основания предполагать, что могло послужить причиной появления неприятной пленки на водной глади. По их мнению, мутный цвет реки, резкий запах и другие признаки нарушения экологического фона связаны с деятельностью расположенного поблизости спиртзавода.

«Год назад мы уже выявляли грубые природоохранные нарушения в деятельности спиртзавода. Тогда, в результате проверки, проведенной контролирующими органами, удалось установить, что предприятие осуществляло сброс сточных вод в реку без решения о предоставлении в пользование водного объекта. На основании выявленных нарушений директору предприятия был назначен штраф. Самое главное, выпуск стоков был демонтирован. Сегодня ситуация с загрязнением повторяется», — рассказал ФАН председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Надзорным и контролирующим органам предстоит разобраться в ситуации. А экозащитники выступают с инициативой многократного увеличения штрафов за природоохранные нарушения. По их мнению, такая норма, введенная на законодательном уровне, позволит избежать повторных случаев загрязнения окружающей среды.

Ранее ФАН сообщал об экологической акции в Тульской области. Волонтеры очищали популярную среди туристов особо охраняемую природную территорию «Романцевские горы».

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