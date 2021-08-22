Принц Уильям рассказал, как относится к увлечению сына Джорджа футболом

Лондон, 22 августа. Принц Уильям обсудил увлечения сына Джорджа в подкасте о футболе That Peter Crouch. Герцог Кембриджский объяснил, есть ли у его наследника шансы на спортивную карьеру.

Недавно королевская семья отпраздновала день рождения принца Джорджа: наследнику короны исполнилось восемь лет. Несмотря на юный возраст, сын принца Уильяма уже начинает выполнять королевские обязанности: так, недавно он посетил футбольный матч в рамках чемпионата Европы.

Герцог Кембриджский поддерживает увлечение мальчика спортом и считает, что в будущем тот смог бы стать королевским игроком одного из английских клубов. Тем не менее, принц Уильям убежден, что Джордж должен быть свободен в своем выборе.

«Я стараюсь не уговаривать его быть поклонником «Вилланс» — я позволяю ему выбирать свой собственный путь. Речь идет о том, чтобы найти то, что подходит ему», — подчеркнул герцог Кембриджский.

По словам принца Уильяма, Джордж все еще не определился, за какой клуб он будет болеть. Тем не менее, в будущем он смог бы стать лучшим бомбардиром «Астон-Виллан».

Недавно принца Уильяма вновь заподозрили в примирении с принцем Гарри. Экс-жена принца Эндрю Сара Фергюсон объяснила, как братьям удалось наладить отношения после скандала.