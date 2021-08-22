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Мантуров рассказал о планах по укреплению белорусской системы ПВО российскими С-400

  /   Обновлено: 22 августа 2021 12:15
Армия
Мантуров рассказал о планах по укреплению белорусской системы ПВО российскими С-400
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 22 августа. Россия может поставить Белоруссии ЗРС С-400 «Триумф» для укрепления ее системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В интервью «Интерфаксу» Мантуров заявил, что Россию и Белоруссию давно связывают тесные союзные отношения. Он не исключил, что в будущем белорусские военные могут получить производимые концерном «Алмаз-Антей» комплексы С-400.

«Объективно имеются планы по дальнейшему совершенствованию и укреплению системы ПВО Белоруссии, входящей в Союзное государство», — рассказал министр.

Он напомнил, что Москва и Минск ведут военное сотрудничество в рамках ОДКБ. По его словам, Россия выполнила свои контрактные обязательства по поставкам Белоруссии истребителей Су-30СМ.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко публично заявил, что Минск хочет внедрить российские системы ПВО С-400 в военные силы страны. При этом эксперты считают, что есть несколько причин, из-за которых осуществить задуманное будет трудно.

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белоруссия с-400 вс россии
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