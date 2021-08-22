Глава центра «Потеряшка» оценила решение Беглова о строительстве приюта для животных

По решению губернатора Александра Беглова в Петербурге появится государственный приют для бездомных животных. Учреждение, в котором смогут содержаться 100 кошек и 200 собак, появится в Колпинском районе. При этом власти города уже анонсировали появление и второго такого места — для него как раз ищут подходящий участок в другом районе.

Оценить инициативу Беглова и рассказать о масштабах существующей проблемы мы попросили руководителя центра помощи бездомным животным «Потеряшка» Марину Пушенко.

По ее мнению, решение о строительстве государственного приюта можно считать отличным в случае, если учреждение будет прозрачным для общественного взгляда. Собаки и кошки не могут сами поведать о своих проблемах, поэтому зоозащитникам следует знать, что происходит за закрытыми дверями.

«Если они [государственные организации] подконтрольны общественному мнению, то это замечательно. <…> Когда приют строит частное лицо или общественная зоозащитная организация, которые вкладывают туда свои силы и деньги, потому что они просто любят животных, то это одно. Когда этим занимаются просто по разнарядке и никакого отношения к любви к животным это не имеет, но есть власть над животными, то это другое. И вот здесь всегда есть опасения, не будет ли там чего-то нехорошего с животными. Чем больше таких площадок, тем лучше», — говорит Марина Пушенко.

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По ее словам, в Северной столице сегодня катастрофически не хватает мест, где занимаются содержанием бездомных животных. Более или менее крупные и известные организации можно пересчитать по пальцам: «Ржевка» и «Ильинка», «Друг» и «Потеряшка», «Остров надежды», «Верность» да «Полянка». Любой желающий пристроить кошку или собаку, говорит эксперт, обзвонит эти места за 15 минут. Когда как, согласно европейской статистике, на 100 тысяч жителей города должен работать один приют. А раз в Петербурге население насчитывает пять миллионов человек, то и приютов у нас, соответственно, должно быть не менее 50.

«Если будет строительство и будет подконтрольная зоозащитным организациям точка, то те будут просто счастливы. Я первая отошлю все эти бесконечные звонки. 50 звонков в день — куда деть щенков и котят. Это же бесконечный информационный поток, и все идут через «Потеряшку». <…> Таких точек крайне мало. Конечно, город нуждается. Если будет построено еще 40 приютов, так жизнь будет совсем радостная. Ну хорошо, не 40, хотя бы в 10 крупных районах города. А для начала пусть будет один», — поддерживает инициативу Беглова собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение Марина Пушенко признается, что строительство и содержание приютов — она занимается этим уже 10 лет — влетает, как говорится, в копеечку. Власти Петербурга, конечно, покрывают в небольшом объеме коммунальные услуги некоторым организациям, но этого все равно не хватает для масштабной работы. Поэтому появление новых точек с помощью администрации, несомненно, порадует всех тех, кто ежедневно занимается заботой о брошенных животных.

Ранее вице-губернатор города Олег Эргашев заявил, что частные приюты города получат финансовую поддержку от властей. Учреждениям выделят субсидии в размере 4,1 млн рублей, которые пойдут на компенсацию оплаты коммунальных услуг.