Хроническая усталость может говорить о развитии болезни печени

Москва, 22 августа. Жировая болезнь печени в запущенном виде может привести к опасным последствиям. Определить развитие заболевания на ранних стадиях позволят два симптома.

Жировая болезнь печени является патологическим состоянием, для которого характерно накопление лишнего жира в органе. Это приводит к воспалительным процессам. Печень может перейти в необратимое состояние, если жировую болезнь не выявить вовремя. На органе появляются рубцы, и может возникнуть печеночная недостаточность.

Определить состояние можно по двум признакам. О развитии болезни на ранних стадиях свидетельствуют боль и ощущение дискомфорта, которые появляются в правом верхнем углу живота. Также при заболевании отмечается хроническая усталость, которая возникает независимо от физических и умственных нагрузок.

Ожирение печени может произойти из-за неправильного рациона. Опасные для органа продукты ранее назвала терапевт и диетолог Татьяна Тарновская.