Редкий гриб появился в Тульской области после дождей

Тула, 22 августа. Редкий вид гриба удалось обнаружить в лесах Тульской области. Ежовик коралловидный занесен в Красную книгу целого ряда регионов.

Находку называют одной из самых красивых и узнаваемых. В Красной книге Тульской области гриб отнесен к третьей категории редкости.

«Гриб обитает в лиственных и смешанных лесах. Встречается на больших поваленных бревнах берез, вязов или дубов», — рассказали об особенностях ежовика коралловидного в дирекции особо охраняемых природных территорий Тульской области.

Специалисты полагают, что растительный мир региона обогатили несколько дней с ливнями и грозами. Условия для появления гриба создала дождливая погода в Тульской области.

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