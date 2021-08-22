Кличко не пустили в аэропорт на встречу с Меркель

Киев, 22 августа. Мэру столицы Виталию Кличко не позволили посетить местный аэропорт «Борисполь» для встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По словам градоначальника, он должен был приветствовать немецкого политика по протоколу. Мэр напомнил об аналогичной практике в прошлые посещения Украины Меркель. Кличко пожаловался на препятствия в Telegram.

«Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра — впервые», — пояснил градоначальник.

Ранее Виталий Кличко пожаловался на попытки украинских властей сместить его с должности главы Киевской городской госадминистрации (КГГА). По мнению мэра, руководство страны пытается протолкнуть на этот пост «залетного ставленника».