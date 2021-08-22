«Талибан» хочет провести встречу с экс-губернаторами 20 провинций Афганистана

Кабул, 22 августа. Представители запрещенного в РФ движения «Талибан»1 планируют провести встречу с бывшими главами провинций Афганистана.

Главы вооруженных подразделений движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) планируют встретиться с экс-губернаторами и чиновниками 20 из 34 провинций Афганистана, передает агентство Reuters. Встречи состоятся в ближайшие несколько дней. В ходе переговоров талибы планируют затронуть темы дальнейшего сотрудничества и обеспечения безопасности в регионах.

«Талибан» в ходе наступления взял под контроль большую часть территории Афганистана. Во время сдачи позиций правительственных сил и эвакуации ВС США в руки талибов попало большое количество американского оружия и техники. Талибы некоторое время назад повторили знаменитое фото с флагом и морпехами Соединенных Штатов, сделанное в 1945 году на Иводзиме.

1 Организация запрещена на территории РФ.