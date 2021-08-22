Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 13:02
13:01
Происшествия
Командир «боинга» Qatar Airways сообщил о неполадке во время рейса Москва— Доха
13:00
Видео
На Нью-Йорк надвигается ураган «Генри». События дня
12:54
Экономика
Укладка «Северного потока — 2» завершена в экономической зоне Дании
12:50
Происшествия
Солиста «Пошлой Молли» отпустили из полиции после задержания в Геленджике
12:47
Политика
ВСУ развернули комплекс РЭБ «Буковель» у линии соприкосновения в Донбассе
12:44
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту ДТП со скорой в Москве
12:43
Политика
Глава МИД Украины заявил, что Россия может смело переносить столицу в Крым
12:43
Экономика
Эксперт О'Нил оценил перспективы доллара на фоне ситуации в Афганистане
12:41
Общество
Редкий гриб появился в Тульской области после дождей
12:40
Экономика
Концерн «Росэнергоатом» застрахует все атомные станции в России
Все новости

«Талибан» хочет провести встречу с экс-губернаторами 20 провинций Афганистана

  /   Обновлено: 22 августа 2021 12:44
Армия
«Талибан» хочет провести встречу с экс-губернаторами 20 провинций Афганистана
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 22 августа. Представители запрещенного в РФ движения «Талибан»1 планируют провести встречу с бывшими главами провинций Афганистана.

Главы вооруженных подразделений движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) планируют встретиться с экс-губернаторами и чиновниками 20 из 34 провинций Афганистана, передает агентство Reuters. Встречи состоятся в ближайшие несколько дней. В ходе переговоров талибы планируют затронуть темы дальнейшего сотрудничества и обеспечения безопасности в регионах.

«Талибан» в ходе наступления взял под контроль большую часть территории Афганистана. Во время сдачи позиций правительственных сил и эвакуации ВС США в руки талибов попало большое количество американского оружия и техники. Талибы некоторое время назад повторили знаменитое фото с флагом и морпехами Соединенных Штатов, сделанное в 1945 году на Иводзиме.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / «Талибан» хочет провести встречу с экс-губернаторами 20 провинций Афганистана
афганистан талибан губернаторы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru