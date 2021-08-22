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Скорый поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Болгарии
Происшествия
Скорый поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Болгарии
pexels.com  /  pixabay

София, 22 августа. Электропоезд с пассажирами врезался в грузовик на железнодорожном переезде в районе города Карнобат. О пострадавших информации нет.

Водитель грузового автомобиля, который перевозил сено, не услышал звуковой сигнал, предупреждающий о появлении поезда на переезде. В результате произошло столкновение. В момент ДТП в поезде находились пассажиры. Никто из них не пострадал.

В настоящее время специалисты работают на месте инцидента. Они занимаются ремонтными работами. Произошедшим заинтересовалась полиция, которая организовала проверку.

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