Скорый поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Болгарии

София, 22 августа. Электропоезд с пассажирами врезался в грузовик на железнодорожном переезде в районе города Карнобат. О пострадавших информации нет.

Водитель грузового автомобиля, который перевозил сено, не услышал звуковой сигнал, предупреждающий о появлении поезда на переезде. В результате произошло столкновение. В момент ДТП в поезде находились пассажиры. Никто из них не пострадал.

В настоящее время специалисты работают на месте инцидента. Они занимаются ремонтными работами. Произошедшим заинтересовалась полиция, которая организовала проверку.