Генетик Никогосов назвал главную жирную кислоту для работы сердца

Москва, 22 августа. Врач-генетик Дмитрий Никогосов рассказал, что играет решающую роль при образовании болезней сердца, а также объяснил, какие жиры необходимы для его здоровья.

Среди причин преждевременной смерти первое место в мире занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС). Основная группа риска — пациенты в возрасте от 50 до 85 лет. Однако в медицинской практике нередки случаи, когда диагноз ставят и молодым людям.

По словам Никогосова, у молодых пациентов проблемы с сердцем не всегда могут возникать из-за наследственности. Решающую роль играет образ жизни, а также наличие сопутствующих заболеваний, передает KP.Ru.

Специалист подчеркнул, что для снижения рисков ишемической болезни сердца необходимо добавлять в рацион больше продуктов, которые богаты жирными кислотами омега-3. Также следует исключить пищу с транжирами и отказаться от курения.

Как ранее сообщалось, растительная диета снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также в рационе необходимы мясо и рыба, которые не подвергались обжарке.