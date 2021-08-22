Футбольный агент Деннис Лахтер раскритиковал форварда «Рубина» Игнатьева

Москва, 22 августа. Известный футбольный агент Деннис Лахтер поделился воспоминаниями о совместной работе с российским нападающим казанского «Рубина» Иваном Игнатьевым.

Снайпер долгое время считался подающим надежды в большом футболе. Игнатьев является воспитанником «Краснодара» и смог дебютировать в составе «быков» в возрасте 18 лет. Однако затем в СМИ появились слухи об очень непростом характере молодого человека. Футбольный агент Деннис Лахтер, который когда-то вел переговоры по трудоустройству Игнатьева в один итальянских клубов, вспомнил период совместной работы.

«Думаю, Игнатьев закончил, для меня это очевидно. Очень наглый высокомерный тип. При этом прочитал в своей жизни две книжки, букварь и синюю, но кто-то ему рассказал, что он большой футболист, а он поверил», — приводит критику агента «Матч ТВ».

Иван Игнатьев в текущем сезоне Российской премьер-лиги провел в составе «Рубина» три матча, в которых не отметился результативными действиями на поле. Трансферная стоимость Игнатьева составляет 2,8 млн евро.

Ранее форвард Гамид Агаларов был признан лучшим игроком матча пятого тура РПЛ «Уфа» — «Зенит». Команды завершили встречу вничью 1:1.