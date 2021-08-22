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Российские конструкторы создадут мини-дроны для предстартового осмотра космических ракет

  /   Обновлено: 22 августа 2021 12:01
Армия
Российские конструкторы создадут мини-дроны для предстартового осмотра космических ракет
energia.ru  /  Пресс-Центр РКК Энергия

Москва, 22 августа. Конструкторы компании «Кронштадт» начали разработку мини-беспилотников, которые могут быть использованы в космической отрасли, сообщил гендиректор предприятия Сергей Богатиков.

По его словам, комплексы малоразмерных беспилотных летательных аппаратов в серийном исполнении станут недорогим профессиональным средством обследования.

«Такие БЛА можно использовать в интересах Роскосмоса для предстартового осмотра ракет космического назначения, стартовых столов и на предприятиях судостроения и авиастроения», — объяснил Богатиков.

Мини-дроны от компании «Кронштадт», как ожидается, будут значительно дешевле аналогов. Серийное производство должно начаться до 2024 года.

Ранее также сообщалось, что концерн «Калашников» представил на форуме новый морской беспилотник военного назначения. Подобные аппараты можно будет применять с бортов скоростных катеров и кораблей спецназначения.

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россия роскосмос кронштадт Богатиков
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