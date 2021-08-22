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Глава ФЗНЦ объяснил, зачем Меркель прибыла на переговоры к Путину перед своей отставкой

  /   Обновлено: 22 августа 2021 11:59
Политика
Глава ФЗНЦ объяснил, зачем Меркель прибыла на переговоры к Путину перед своей отставкой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 22 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) прокомментировал приезд канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву и ее встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры политиков продлились около трех часов в Кремле. По словам Путина, несмотря на некоторые разногласия сторон, Германия является одним из главных европейских партнеров России, а встреча с Меркель имела весьма конструктивный характер.

Политическое будущее канцлера ФРГ во многом зависит от Минских соглашений и их исполнения Киевом, считает Шугалей. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом издания «Народные Новости».

«По сути, это [Минские соглашения] и ее детище тоже. Безусловно, достижение или провал достигнутых договоренностей ляжет и на нее, на ее имидж. Встреча с Путиным — последний шаг, попытка объяснить эту проблему, не более того», — уточнил он.

По мнению главы ФЗНЦ, истинные мотивы Меркель легко объяснить, ведь после ухода с поста канцлера она пойдет по пути общественно-политической деятельности. Поэтому на самом деле этот визит перед отставкой нужен ей для дальнейшей карьеры, резюмировал Максим Шугалей.

Отмечается, что Меркель и Путин обсудили текущую ситуацию в Донбассе. Кроме этого, политики поднимали вопросы касательно запуска газопровода «Северный поток – 2» и конфликта в Афганистане.

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